مبيعات الآيفون تتفوق على مبيعات سامسونج لأول مرة منذ 2011

عندما كانت تتحدث التقارير أن مبيعات سامسونج من الهواتف الذكية تجاوزت مبيعات الآيفون، كان يدافع محبي التفاحة أن سامسونج لديها عدد كبير من الطرازات فمن الطبيعي أن تتفوق من حيث المبيعات.

اليوم مع أحدث التقارير الصادرة عن جارتنر استعادت آبل صدارة المبيعات لأول مرة منذ عام 2011 حيث تفوقت على سامسونج في المبيعات الربعية.

وبالأرقام التفصيلية فإن آبل باعت 74,832 هاتف ذكي مقارنة بسامسونج التي باعت 73,032 وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث يشهد موسم العطلات.

وانعكست هذه المبيعات القوية لآبل إيجابياً على أرباحها التي كانت 18 مليار دولار خلال نفس الفترة وهو أعلى رقم تحققه الشركة في تاريخها والأعلى من بين الشركات كلها.

وقفزت مبيعات الآيفون 49% في الربع الرابع في حين تراجعت مبيعات سامسونج وحصتها السوقية 12% لأول مرة منذ عام 2011.

وفي يناير الماضي كشفت سامسونج عن نتائجها المالية الربعية ليكون خامس ربع على التوالي تكون نتيجتها هبوط في العائدات والأرباح لقطاع الهواتف الذكية.

هل سيعيد جالكسي اس 6 و جالكسي اس 6 إيدج سامسونج إلى الصدارة خاصة مع التغيير الكبير في التصميم ومواد التصنيع؟