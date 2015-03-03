الجامعة العربية: العربي بحث مع د.شلح تأزم العلاقات الفلسطينية مع أطراف أخرى

أكدت الجامعة العربية على ضرورة إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة وفقا لمرجعيات اتفاقيات القاهرة والدوحة.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي في تصريحات له اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة، ان الأمين العام نبيل العربي التقى في وقت سابق وفدا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينه العام د. رمضان عبدالله شلح.

وأضاف بن حلي ان الأمين العام أكد خلال اللقاء الذي عقد في الجامعة انه لابد ان تزال ما يعكر صفو العلاقات بين بعض الأطراف الفلسطينية مع أطراف أخرى والعمل على معالجة هذه المشاكل، وانه لابد من رأب الصدع الفلسطيني .

وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة لحركة حماس بالتدخل في الشأن المصري، شدد بن حلي على ضرورة التعامل مع أسباب هذه الاتهامات وإزالتها خاصة وأن الكل مستهدف.