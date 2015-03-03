مصر: رفض طعن ''الجاسوس النووي'' وتأييد السجن المؤبد لتخابره مع إسرائيل

قضت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ''الجاسوس النووي''، برفض الطعن المقدم من محمد سيد صابر، مهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقا، و تأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل.



كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما في عام 2009، برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بالسجن المؤبد.



ويعد القرار سابقة في القضاء المصري حيث رفضت المحكمة من قبل نظر الطعن، مستندة إلى المادة 12 من قانون الطوارئ إنذاك التي تنص على: ''عدم جواز الطعن بأي وجه في من الوجوه الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية''، إلا أنها قررت مراجعة الحكم وإعادة النظر في القضية بعد تقديم دفاع المتهم أدلة جديدة تستوجب النظر في القضية.



كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أصدرت حكما في عام 2008 بمعاقبة محمد سيد صابر، بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار وعزله من وظيفته، لإدانته بالتخابر مع إسرائيل، وإمداد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص، ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه إلا أنها قررت إعادة النظر في القضية.