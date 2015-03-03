كوريا الشمالية تتوعد جارتها الجنوبية بضربات «لا ترحم»

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باتجاه البحر وتوعدت بتوجيه «ضربات لا ترحم» ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع بدء هذين البلدين مناوراتهما العسكرية البحرية المشتركة السنوية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي اطلاق صاروخين يصل مداهما إلى نحو 500 كيلومتر من مرفأ نامبو، عبرا البلاد من الغرب إلى الشرق قبل أن يسقطا في بحر اليابان. ونقلت وكالة أنباء بيونغ يانغ الرسمية عن متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي أن شبه الجزيرة الكورية باتت « مجددا على شفير اندلاع الحرب ». وأضاف ان « الوسيلة الوحيدة لمواجهة العدوان الذي يشنه الامبرياليون الأمريكيون وحلفاؤهم ليست الحوار ولا السلام.. علينا أن نواجهه فقط بضربات لا رحمة فيها ».

ونددت واشنطن وسيئول بإطلاق الصاروخين الكوريين الشماليين واعتبرتهما « استفزازا ». وقالت القيادة المشتركة للجيشين في بيان أنها « متأهبة لأي اطلاق جديد ». وهذه المناورات السنوية الضخمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي اطلق عليها اسم « فول ايغل » تجري على مدى ثمانية أسابيع وتشارك فيها قوات برية وجوية وبحرية مؤلفة من نحو 200 ألف جندي كوري جنوبي و 3700 جندي امريكي. في الوقت نفسه تجري تدريبات افتراضية عبر الكمبيوتر لمدة أسبوع اطلق عليها اسم « كي ريزولف ».