سامسونغ تطلق Galaxy S6

أزاحت شركة « سامسونغ » الستار، عن هاتفها الذكي الجديد « غالكسي إس. 6 »Galaxy S6، وذلك خلال مؤتمر عقدته الشركة على هامش مشاركتها في معرض MWC التقني في مدينة برشلونة الإسبانية.

ووعدت الشركة بأنها هاتفها الذكي الجديد سيقدم أفضل كاميرا للتصوير في الظروف المختلفة، وأسرع معالج وأقوى شاشة مقارنة بالأجهزة المتوافرة حالياً في الأسواق، حيث قال يه كيه شين، الرئيس التنفيذي لـ« سامسونغ »، خلال المؤتمر: « لا يوجد هاتف يستطيع مقارعة غالكسي إس. 6 ».

شاشة الهاتف « غالكسي إس. 6 »

والهاتف الذكي الجديد مزود بشاشة بقياس 5.1 بوصات من نوع Super AMOLED، مدعومة بزجاج « غوريلا جلاس 4 » المقاوم للصدمات والخدوش، وتعمل بدقة عرض Quad HD .

وتقدم الشاشة، التي تعرض بدرجة وضوح 1440×2560 بكسل، كثافة بكسلات عالية تبلغ577 بكسل لكل بوصة، ودرجة سطوع تبلغ 600 nits لتوفير عرض واضح في ظروف الإضاءة المحيطة العالية.

المعالج والذاكرة في « غالكسي إس. 6 »

وينبض بداخل هاتف Galaxy S6 أحدث معالجات سلسلة Exynos التي تنتجها « سامسونغ »، والمزود بثمانية أنوية، والمطور بمعمارية 64 بت، وبدقة تصنيع تبلغ 14 نانومتر. وهذا المعالج أسرع بنسبة 20% من المعالج الموجود في إصدار « غالكسي إس. 5 ». وتعمل أربعة أنوية فيه بسرعة 2.1 غيغاهرتز، فيما تعمل الأنوية الأخرى بسرعة 1.5 غيغاهرتز.

وزود الهاتف الذكي الجديد بذاكرة وصول عشوائي RAM من نوع DDR4 بلغت 3 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية للجهاز فستبدأ من 32 غيغابايت، بدون إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

وستوفر الشركة طرازات من الهاتف بسعتي تخزين 64 غيغابايت و128 غيغابايت، وسيتميز الهاتف بذاكرة تخزين فلاش ميموري من نوع UFS 2.0 والتي قالت عنها إنها ستوفر سرعة تخزين وتشغيل للبيانات عالية وستقلل من استهلاك الطاقة.

الكاميرا في « غالكسي إس. 6 »

وأضافت « سامسونغ » إلى هاتفها الذكي Galaxy S6 الجديد كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل مدعومة بمثبت بصري للصورة، وعدسة ذات فتحة واسعة، قياس f/1.9، لضمان التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وميزة متطورة للتصوير بتقنية HDR في الوقت الفعلي.

كما دُعم الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مزودة بنفس ميزة التصوير بتقنية HDR الجديدة إضافة إلى عدسة بنفس قياس الفتحة الواسعة لضمان نفاذ كم أكبر من الضوء.

البطارية في « غالكسي إس. 6 »

ويضم الهاتف Galaxy S6 بطارية ذات سعة 2550 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية جديدة للشحن السريع، قالت عنها « سامسونغ » إنها تتيح إعادة شحن البطارية أسرع بنسبة 150% مقارنة بهاتف « غالكسي إس. 5 ». كما يمكنها شحن الهاتف في 10 دقائق بشكل كافي لمدة 4 ساعات من الاستعمال. ومدمج بالبطارية كذلك تقنية للشحن اللاسلكي. والبطارية ستكون غير قابلة للإزالة من قبل المستخدم.

الهيكل في « غالكسي إس. 6 »

ويتميز الهاتف Galaxy S6 بهيكل مصنوع من الزجاج والمعدن، قالت الشركة إن المواد المستخدمة فيه أقوى بنحو 50% من المواد الموجودة في الهواتف الحالية. وصُنع الجزء الخلفي له من زجاج « غوريلا غلاس 4 »، وأضيف له إطار معدني مصنوع من الألمنيوم. ويبلغ وزن الهاتف 138 غراما، وسُمكه 6.8 ملم.

ميزة الدفع الإلكتروني في « غالكسي إس. 6 »

ويأتي الهاتف الجديد بخدمة الدفع الإلكتروني الجديدة « سامسونغ باي » التي أطلقتها الشركة اليوم الأحد في الولايات المتحدة وكوريا، والتي تعاونت فيها الشركة مع شركتي « فيزا » و« ماستر كارد » لتدعم بطاقات الدفع الإلكتروني خاصتهم، ويُنتظر أن تكون الخدمة الجديدة منافسة لخدمة « أبل باي »، حيث تتيح تسجيل معلومات البطاقات البلاستيكية في الهواتف، ومن ثم الدفع عبر جهاز المستخدم الشخصي دون الحاجة للبطاقة.

وأشارت « سامسونغ » إلى أن الخدمة التي توفر الدفع عبر الهواتف باستخدام تقنية اتصالات المدى القريب NFC مدعومة بنحو 90% من متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، حيث يبدو أن الشركة استفادت من انتشار شركة LoopPay الأميركية التي استحوذت عليها الشهر الماضي.

طرح « غالكسي إس. 6 »

وتعتزم « سامسونغ » طرح الهاتف Galaxy S6 في عدد من الأسواق، وتحديدا 20 دولة حول العالم، بداية من العاشر من أبريل المقبل، وبألوان الأبيض والأسود الياقوتي والأزرق والذهبي.