غينس: مهاجمة « إسرائيل »لإيران لم تصل لحد « اقلع وطير »‏

قال قائد هيئة الأركان العسكرية الأسبق العميد بيني غينس، أن ما يتعلق بمهاجمة « إسرائيل » لم يصل إلى حد كبير فلم يصل إلى حد أن نقول للطيارين ( اقلع وطير).

وحسب القناة الثانية، سُئل غينس خلال مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية ستنشر اليوم الاثنين « هل نتنياهو يستطيع مهاجمة إيران حتى لو عارض قائد هيئة الأركان هذا الأمر، قال غينس » نعم « .

وأضاف غينس قائلاً: ففي الغرفة المغلقة سمع المستوى السياسي رأيي وأخذوه بعين الاعتبار فقد قلت رأي لهم بكل وضوح.

وتابع، قيادة الجيش عرضت صورة موسعة على المستوى السياسي بكل ما يتعلق بمهاجمة إيران وتم طرح البدائل والمستوى السياسي ناقش الأمر فليقرر ما يقرر وفي نهاية الأمر فليفعل ما هو لصالح »إسرائيل".