ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس: اعتراف الاحتلال بإعاقة 300 جندي دليل على انتصار المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:18 - 01 مارس 2015
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
مشاركة

أكدت حركة « حماس »، أن اعتراف الاحتلال بوجود ٣٠٠ جنديًا معاقًا بصفوف جيشه على أيدي المقاومة في الحرب الأخيرة على غزة، دليل على بسالة المقاومة الفلسطينية وقدراتها القتالية العالية.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، في بيان مقتضب اليوم الأحد: « اعتراف الاحتلال يستدعي أن تكافئ هذه المقاومة عربيًا على ما صنعته من عزة وكرامة للأمة لا أن يجري تجريمها مثلما يحدث في المحاكم المصرية المسيّسة ».

وكشفت القناة الثانية العبرية أن وزارة جيش الاحتلال أقرت بإعاقة 300 جنديًا بسبب الحرب الأخيرة على غزة، ووصفتهم بأنهم « معاقي الجيش » وسيتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وإعطائهم مكافآت وحوافز تعيلهم وتعيل أسرهم.

متعلقات