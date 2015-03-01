« الإسلامية المسيحية » تحذر: البلدة القديمة في القدس على وشك الانهيار

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاحد، من مواصلة الحفريات الاسرائيلية المتواصلة اسفل البلدة القديمة من القدس، مشيرةً الى نتائج هذه الحفريات الخطيرة على المقدسيين ومنازلهم والتي تمثلت مؤخراً بتشققات وانهيارات جديدة في جدران وأرضيات بناية سكنية ومكتب « للمحاسبة » في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

بدوره، قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى: « هذا الانهيار وغيره الكثير إنذار خطير للمقدسيين والفلسطينيين اولاً، وكل المسلمين والأحرار في العالم ثانياً، حيث ان البلدة القديمة من المدينة المحتلة والتي تحوي تراث وتاريخ وحضارة كاملة باتت مهددة بالانيهار نتيجة الحفريات الاسرائيلية اسفلها، وسياسة الاهمال وعدم السماح بالترميم والاصلاح، مطالبا المجتمع الدولي اجبار اسرائيل على وقف الحفريات والانفاق، وضرورة ترميم البلدة القديمة، محذراً من انهيار المنازل فوق اصحابها ».

وأشارت الهيئة الى أن هذا الانهيار ليس الأول من نوعه فقد سبقه انهيارات عدة، اضافة لسقوط العديد من الاشجار المعمرة داخل باحات المسجد الاقصى وكذلك التصدعات والشقوق الكبيرة التي بدأت تظهر في جدران عشرات البيوت والمباني المقدسية، كل هذا يوضح الصورة ويبرز حجم الخطر الذي يهدد مساحات واسعة من الأقصى والبلدة القديمة.

ونددت الهيئة في بيانها بسياسات الاحتلال والتي تتفاقم خطورتها يومياً، حيث تتعمد سلطات الاحتلال المساس بالمقدسيين في مختلف نواحي حياتهم اليومية، من خلال الاعتقال والتنكيل وهدم البيوت ومصادرة الاراضي، اضافة لسحب الهويات، ومواصلة الحفريات والانفاق وما يرافقها من تصدعات وتشققات وانهيارات، سياسة الهدف منها افراغ القدس من سكانها المقدسيين الفلسطينيين، واحلال اليهود والمتطرفين مكانهم للسيطرة الكاملة على القدس وتهويدها.