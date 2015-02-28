مسؤول روسي:سنبيع اسلحة لايران بعد رفع الحصار

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف في رده على الاتفاق الوشيك بين ايران والدول العظمى: « نحن معنيون من توقيع الاتفاق لرفع الحصار العسكري عن إيران لعودة هذا التعاون بين موسكو وإيران ».

و أضاف: « بعد إزالة الحصار العسكري عن إيران نتوقع عودة التعاون مع إيران في عدة مجالات من بينها التعاون العسكري ».

و أعلنت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني أن محادثات النووي بين إيران ومجموعة 5+1 تقترب من اتفاق بعد أكثر من 10 أعوام من الجهود الدبلوماسية.

وفي مقابلة مع صحيفة « وول ستريت جورنال » الأمريكية قالت موغيريني إن « العلاقات بين طهران والاتحاد الأوروبي التي تدهورت عام 2012 قد تشهد تحولا بعد توقيع الاتفاق النووي ».

وأوضحت موغيريني للصحيفة الأمريكية أن اتفاقا قد يسمح بظهور إطار عمل إقليمي مع إيران قد يعالج الكثير من الأزمات في الشرق الأوسط. وكانت المتحدثة الرسمية باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين راي أعلنت، أن اللقاء القادم بين مجموعة « 5+1 » وإيران سيجري في 5 مارس/آذار القادم في مدينة مونترو السويسرية، حيث سيجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، حيث من المتوقع أن يوجه انتقادات لاذعة للمفاوضات في خطابه المرتقب أمام الكونغرس الأمريكي. وقد اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان المفاوضات النووية بين الجمهورية الاسلامية في ايران ومجموعة « 5+1 » قد اقتربت من مراحلها الحساسة. جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الايطالي باولو جنتيلوني في طهران اليوم السبت حول المفاوضات النووية واحتمال التوصل الى اتفاق سياسي.