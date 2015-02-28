أسعار المحروقات بارتفاع .. طالع الاسعار

أعلنت وزارة لمالية- الهيئة العامة للبترول عن ارتفاع أسعار المحروقات في فلسطين لشهر آذار المقبل.

وقالت الهيئة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر آذار في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم غد الأحد على النحو التالي:

الصنف السعر/ شيكل

سولار- 5.69

بنزين 95- 6.23

بنزين 98- 6.89

الكاز -5.69

الغاز

1- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 58 شيكل في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 24 شيكل في محل الموزع.

3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 232 شيكل.

5ـ سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.50 شيكل.

وطالبت الهيئة جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.