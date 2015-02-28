ريال مدريد يستعيد أبرز لاعبيه المصابين في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيستعيد أبرز لاعبيه المصابين في مباراة الكلاسيكو والتي ستجرى في 22 مارس المقبل أمام برشلونة، ومن جهة أخرى يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالوصول لملعب الكامب نو في ظل فارق الأربع نقاط مع غريمه التقليدي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ماركا فإن أنشيلوتي يضع في حسبانه من الآن اللاعبين الذين سيستعيدهم في مباراة الكلاسيكو، إذ هناك إحتمال كبير أن يكون كل من الكرواتي لوكا مودريتش والمدافع سيرجيو راموس في القائمة المسافرة إلى كتالونيا.

كل من مودريتش وراموس يعتبران لاعبان أساسيان في خطط المدرب الإيطالي، ومن جهة أخرى فمن المتوقع أيضاً أن يستعيد سامي خضيرة والذي عانى من إصابة أمام أتلتيكو مدريد، ومن جانبه فسيكون من المعقد أن يصل الكولومبي جيمس رودريجيز للمباراة أمام زملاء ليو ميسي.

وتضيف نفس الصحيفة أن كارلو أنشيلوتي يهدف إلى الوصول لمباراة الكلاسيكو مع فارق الأربع نقاط، وسيخوض زملاء كريستيانو رونالدو ثلاث مباريات قبل التوجه الى برشلونة، إذ سيواجهون فياريال و أتلتيك بلباو و ليفانتي.

ويسعى المدرب الإيطالي بأن يظل الفارق لأربع نقاط على برشلونة، إذ في حالة الهزيمة أمام الفريق الكتالوني سيظل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، ولذلك فسيواجه ريال مدريد المباريات المتبقية قبل التوجه إلى برشلونة كأنها مباريات نهائية.