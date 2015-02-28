دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد

كشف بحث أمريكي جديد عن فائدة جديدة لتناول القهوة يوميًا، تتمثل فى تقليل خطر الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية، وهو مرض التصلب العصبي المتعدد (MS).

الباحثون فى جامعة « جونز هوبكنز » للطب بالولايات المتحدة، أكدوا أن تناول 4 أكواب من القهوة يوميًا يخفض خطر مرض التصلب المتعدد، وذلك فى دراستهم التى ستعرض خلال فاعليات الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، الذى سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 إبريل / المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ولكشف العلاقة بين القهوة والتصلب المتعدد، أجرى الباحثون دراسات بحثية على متطوعين فى السويد وأمريكا، حيث راقبوا 1629 شخصًا مصابًا بالمرض و2807 من الأصحاء فى السويد، كما أخضعوا 1159 شخاصًا مصابًا بالمرض و 1172 من الأصحاء بالولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يتناولوا القهوة قبل عام إلى 5 أعوام من ظهور أعراض المرض كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد من غيرهم. في المقبل، وجدوا أن تناول ما لا يقل عن 4 أكواب من القهوة يوميًا ارتبط بخفض خطر الإصابة بالمرض بين المشاركين فى الدراسة. وقال الدكتور « إيلين موري »، قائد فريق البحث بجامعة « جونز هوبكنز » للطب: « إن الكافيين الموجود فى القهوة يمتلك خصائص فريدة فى قمع التهابات الأعصاب ».

وأضاف: « الخطوة التالية هى إجراء بحوث جديدة للتحقيق من كيفية تأثير تناول القهوة على الوقاية من أعراض التصلب العصبي المتعدد وأهمها العجز على المدى الطويل ». ويعانى أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم، من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، وهو مصطلح يصف مناطق الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية فى جسم الإنسان، وتتمثل أعراض المرض فى فقدان التوازن، وتشوش الرؤية، والتعب الشديد. وكانت دراسات سابقة كشفت أن تناول القهوة قد يقي من الأمراض العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون.