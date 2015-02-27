بالأرقام.. أفضل 10 مسددي ركلات جزاء

على عكس المعتاد، غاب ليونيل ميسي عن قائمة الأفضل بين نجوم كرة القدم، فيما يتعلق بتسديد ركلات الجزاء، خاصة بعدما أهدر ركلة في مباراة برشلونة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة « آس » الإسبانية" تقريرا يضم ترتيب أفضل 10 لاعبين يجيدون تسديد ركلات الجزاء بأكبر نسبة نجاح دون إهدارها.

وجاءت على النحو التالي:

1 - ماريو بالوتيلي بنسبة نجاح 93%.

2 – زلاتان إبراهيموفيتش 87%.

3 - فيدال 87% .

4 – دي روسي 87%.

5 – كريستياو رونالدو 87%.

6 – سولدادو 87%.

7 - لامبارد 83%.

8 - جيرارد 82% .

9 – كاردوزو 82% .

10 - توتي 80%.