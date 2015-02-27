مصادر عبرية: فلسطينيون يسرقون 3 مولدات من موقع عسكري

زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية الليلة قيام مجموعة من فلسطينيي النقب بسرقة 3 مولدات كهربائية عسكرية من إحدى قواعد الجيش بالنقب وذلك ساعة نوم الجنود.

وفي التفاصيل ذكر موقع « 0404 » المقرب من الجيش الإسرائيلي أن السرقة وقعت فجر الخميس وعلى مرحلتين حيث دخلت مجموعة من الفلسطينيين إلى داخل موقع التدريب القريب من قاعدة « تساليم » العسكرية بالنقب وسرقوا مولدين كهربائيين أثناء نوم الجنود التابعين لكتيبة المدرعات 363.

وأضاف الموقع أن المجموعة عادت بعد ساعة وسرقت مولداً آخرا دون علم الجنود وغادرت المكان على متن إحدى المركبات.

وعقب مصدر عسكري على الحادثة قائلاً: إن القدر عمل لصالح الجنود بعد توجه اللصوص للسرقة ولو كانت نيتهم تنفيذ عملية لفاقت نتائجها كل تصور فيما فتح الجيش تحقيقاً في ظروف الحادث.