مليون دولار لتدريب كوادر مجمع فلسطين الطبي من الكويت

أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار د. محمد اشتية عن إطلاق مشروع تدريب وتطوير الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية العاملة في المستشفى الكويتي/ مجمع فلسطين الطبي، والذي سيمول بقيمة مليون دولار من الصندوق العربي الكويتي.

وقال: « إن حوالي ألف موظف في مجمع فلسطين الطبي سيستفيدون من المشروع الذي يهدف بشكل أساسي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمتلقيها في المجمع »، وأضاف أن ذلك من خلال رفع كفاءة وقدرات العاملين الصحيين من مختلف الفئات العاملة من خلال استقطاب مدربين محليين أو دوليين في مكان العمل أو الابتعاث لدورات تخصصية خارج الوطن للنهوض بجودة ونوعية الخدمات الصحية واستدامتها.

وأوضح اشتية أن تنفيذ المشروع سيبدأ خلال فترة قصيرة، وسيشرف المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار على تنفيذ مقترح التدريب المقدم من مجمع فلسطين الطبي بإدارة د. أحمد البيتاوي.

ويقسم المقترح البرنامج الى ثلاثة محاور، هي: استقطاب أطباء استشاريين من مختلف التخصصات لتدريب الطواقم المحلية ونقل الخبرات وآخر المستجدات والبحوث العلمية والطرق العلاجية، وأيضا لإجراء العمليات التخصصية وتقليص قوائم الانتظار وقوائم التحويلات الخارجية.

أما المحور الثاني فيكفل عمل اتفاقيات تعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة في الوطن مثل مستشفى جامعة النجاح، للنهوض بالقطاع الصحي من خلال رفع المستوى التعليمي والتدريبي لخريجي هذه المؤسسات. ويركز المحور الثالث على عمل اتفاقات مع مستشفيات عربية ودولية مثل مستشفى الأردن ومستشفى جامعة أسيوط بمصر ومشافي ألمانيا وأوروبا.

يذكر أن مجمع فلسطين الطبي كان قد افتتح رسمياً عام 2010 بدعم من دولة الكويت، بعد ان تمت توسعته ليضم أربعة أجنحة رئيسية وهي: جناح أبناء رام الله، وجناح الطوارئ، وجناح الأطفال، وجناح الجراحات التخصصية/المستشفى الكويتي.