5 شهداء فلسطينيين بمخيمات اللاجئين بسوريا

استشهد مسنٌ فلسطيني نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان صحفي، أن عمر أحمد كوسا من مواليد 1947 قضى نتيجة حصار المخيم منذ(599) يوماً، مما رفع حصيلة ‫ضحايا الحصار إلى (168) ضحية.

وأشارت إلى استشهاد كل من جميل محمد وعصمت اسماعيل، إثر الاشتباكات في ريف مدينة ‫‏درعا، فيما قضى يزن رامز الدباغ من أبناء مخيم العائدين بحمص، إثر الاشتباكات في بلدة ‫‏القطيفة بريف دمشق.

كما استشهد الشاب أحمد محمود تعمري في حي الميدان بحلب، وذلك إثر إصابته برصاصة طائشة في الرأس، حيث تم نقله إلى المشفى إلا أنه قضى متأثراً بإصابته.

وفي السياق، أكدت مصادر طبية في ‫مخيم اليرموك أنه لوحظ في الأيام الأخيرة ارتفاع حالات الإصابة بمرض اليرقان بين الأطفال والنساء وكبار السن في اليرموك، وذلك بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والنظافة العامة.