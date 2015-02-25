7.2 % تراجعاً في الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال 2014

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الأربعاء، تراجعاً في قيمة الواردات الفلسطينية من « إسرائيل » خلال العام الماضي 2014، بنسبة 7.2 % تقريبا، مقارنة مع عام 2013.

وكشف إحصاء أجراه مراسل الأناضول بالاعتماد على البيانات الشهرية للتجارة الخارجية الفلسطينية الصادرة عن جهاز الاحصاء خلال العام الماضي، أن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل في 2014 بلغت نحو 3.306 مليار دولار، مقابل 3.560 مليار دولار في 2013.

وشكلت واردات الفلسطينيين من « إسرائيل »، نحو 65.4 %، من إجمالي الواردات السلعية والخدمات من العالم خلال العام الماضي، والتي بلغ إجمالي قيمتها نحو 5.053 مليار دولار، بينما شكلت في 2013 نحو 68.4 % من إجمالي الواردات حينها، والتي بلغت نحو 5.2 مليار دولار.

ونفذت مؤسسات رسمية وشعبية وحقوقية فلسطينية، منذ منتصف يوليو / تموز الماضي، عدة حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استمرت 51 يوماً، وانتهت باستشهاد قرابة 2200 مواطناً غالبيتهم من المدنيين.

زوفقا للإحصاء الذى أجرته الأناضول فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية العام الماضي نحو 873.3 مليون دولار، مقابل 780 مليون دولار في 2013 بنسبة ارتفاع 11.9 %.

وبلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى « إسرائيل » نحو707 مليون دولار بنسبة 81 % من إجمالي الصادرات، مقابل 690 مليون دولار خلال عام 2013، بنسبة ارتفاع 2.4 % وفقا للاحصاء.

وأظهر الاحصاء أن إجمالي العجز التجاري الفلسطيني (الفرق بين الصادرات والواردات)، بلغ 4.179 مليار دولار، بنهاية 2014، مقابل 4.420 مليار دولار في 2013، بانخفاض بلغت نسبته 5.5 %. وقررت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية ضد الإجراءات العقابية « الإسرائيلية » محمود العالول، منذ أسبوعين حظر الإتجار بستة منتجات من أشهر الشركات الإسرائيلية العاملة في تصنيع المنتجات الغذائية، بالأسواق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة ( الضرائب) الفلسطينية، من ديسمبر/ كانون الأول، والذى سيستمر حتى مطلع أبريل / نيسان القادم، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها « إسرائيل » نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار