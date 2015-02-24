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سواريز يكسر عقدة ملعب الاتحاد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:01 - 24 فبراير 2015
سواريز سواريز
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نجح الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني في إحراز هدف التقدم لفريقه في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب « الاتحاد » ضمن منافسات ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بعد مرور 16 دقيقة، استغل لويس سواريز خطأ فادح من فنسنت كومباني مدافع وقائد السيتيزن الذي تعثر في تشتيت كرة عالية لعبها ميسي، لتصل إلى سواريز، مسددها بيسراه قوية في الشباك، محرزاً أول أهدافه في ملعب « الاتحاد ».

ورد سواريز بهذا الهدف على صافرات الاستهجان التي أطلقتها ضده جماهير مانشستر سيتي في المدرجات منذ بداية المباراة، في أول ظهور للاعب بالملاعب الإنجليزية بعد رحيله عن ليفربول مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

كما رفع المهاجم الأوروجوياني رصيده إلى 3 أهداف في دوري الأبطال بقميص الفريق الكتالوني.

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