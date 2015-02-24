وادي النيص والجزيرة يكتبان التاريخ في كأس الإتحاد الآسيوي

يكتب فريق ترجي وادي النيص الفلسطيني وضيفه الجزيرة الأردني تاريخاً جديداً لمسيرتهما الكروية عندما يدشنان ظهورهما الأول في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في مواجهة تجمعها معاً في الرابعة عصر غد الثلاثاء على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في فلسطين وذلك بإفتتاح لقاءات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبها الحد البحريني والشرطة العراقي.

ويتطلع فريق وادي النيص الفلسطيني إلى استثمار عامل الأرض والجمهور وتسجيل أول فوز له بالبطولة على ضيفه الجزيرة، حيث يمتلك الفريق طموحات واسعة في المنافسة وقام بتعزيز صفوفه بكوكبة من اللاعبين استعداداً للإستحقاق الآسيوي.

وسبق لوادي النيص أن التقى فريق الفيصلي الأردني في بطولة دوري أبطال العرب وحقق في البطولة نتائج إيجابية ويتطلع لمواصلة ذلك الظهور بكأس الإتحاد الآسيوي.

ووصلت بعثة فريق الجزيرة فلسطين بمن فيهم المدير الفني عيسى الترك الذي التحق بالبعثة اليوم وسيقود تدريب فريقه على ملعب فيصل الحسيني استعداداً للمواجهة المرتقبة.

ودخل فريق وادي النيص الفلسطيني في معسكر مغلق بمدينة أريحا لتجنب العاصفة الثلجية التي اعترضت منطقة بلاد الشام حيث أكد مدربه عبد الفتاح عرار في تصريحات سابقة بأنه تم تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سيحققون الإضافة الفنية المطلوبة لافتاً إلى أنه قام برصد قدرات فريق الجزيرة.

وسيحظى وادي النيص بمساندة جماهيرية كبيرة بعدما قام عدد من رؤساء الأندية الفلسطينية جماهير فرقها بضرورة مؤازرة ممثل الكرة الفلسطينية في لقائه أمام الجزيرة.

ويبرز من لاعبي وادي النيص كل من توفيق علي وغالب يوسف وسميح يوسف ورياض نايف وخضر يوسف والمهاجم جهاد صقر، حيث يتوقع أن يبدأ الفريق المباراة بحذر قبل الإعلان عن أي مغامرة هجومية.

ويدرك فريق الجزيرة طموحات خصمه ولذلك سيتعامل مع المباراة بواقعية من خلال العمل على جس نبض قدرات خصمه ومن ثم البحث عن منافذ تقود لاعبيه لشباك توفيق علي.

وتميل الأفضلية لفريق الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب دوري المحترفين الأردني حيث يمتاز بسلاسة أدائه وسرعة ارتداده الهجومي فضلاً عن امتلاكه للاعبين الخبرة القادرين على الحسم.

ويتوقع أن يدفع عيسى الترك المدير الفني لفريق الجزيرة بتشكيلة تضم أحمد عبد الستار في حراسة المرمى، وفي الدفاع يتواجد أحمد الصغير ومهند خير الله وعلي ذيابات وفادي الناطور ويتولى قيادة هجمات الفريق عامر أبو هضيب واحمد سمير وبهاء الكسواني ولؤي عمران ويلعب رائد النواطير خلف المحترف البرازيلي فرانكو.