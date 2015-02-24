فضائح عائلة نتنياهو: ترميم المنزل في قيسارية على حساب الحكومة

كشف تحقيق برنامج « عوفداه » تم بثه الليلة، في القناة التلفزيونية الثانية أن عائلة رئيس الحكومة « الإسرائيلية »، بنيامين نتنياهو، قامت بإجراء ترميمات لمنزلها الخاص في قيسارية بعشرات آلاف الشواقل على حساب دولة الاحتلال.

وبحسب التحقيق فإن نتنياهو وزوجته طلبوا من مقاول إجراء تقدير لتكاليف الترميمات في منزل العائلة في قيسارية، قبل ان يتم تعيينه بشكل رسمي في منصب رئاسة الحكومة في العام 2009، ثم قدم التقرير إلى خزينة الدولة بعد أداء قسم الولاء.

وكشف التحقيق أنه بعد انتخابات العام 2009، وقبل أن يتسلم نتنياهو مهام منصبه، طلب من بيني كيرين، من « كريات حاييم »، إجراء ترميمات في منزله في قيسارية. في البداية طلب منه وضع قائمة بالنواقص وتقديرات للأضرار.

وبحسب الإجراءات المتبعة التي تسري على المسكن الخاص برئيس الحكومة، فإن الدولة يفترض أن تمول ترميمات بهدف الحفاظ على الوضع القائم، وبما أن النواقص كانت قبل أن ينتخب للمنصب، فإن ذلك يعني أنه ليس لزاما على الدولة تمويل هذه الترميمات.

وفي المرحلة الأولى، وبعد أن قدم كيرن التقديرات الأولية لتكلفة العمل على سقف المنزل، والتي تصل إلى 22 ألف شيكل تلقى الضوء الأخضر للبدء بالعمل. ولاحقا طلب منه أن يقدم اقتراح التكلفة على اسم مكتب رئيس الحكومة، ولكنه رفض وأصر على أن يقدم لعائلة نتنياهو.

وبعد أن أنهى العمل، يقول كيرن إن عائلة نتنياهو اختفت، ولم يتحدث منهم أحد عن أجرته، وظل يحاول الوصول إلى العائلة ولكنهم كانوا يختلقون الذرائع المختلفة. وفقط بعد شهرين قيل له إن سارة نتنياهو سوف تجتمع معه لتسديد المبلغ.

وفي المرحلة التالية يقول كيرن إن سارة حاولت أن تشرح له أن الدولة هي التي ستتحمل تكاليف الترميمات. وفي نهاية المطاف يحصل كيرن على مبلغ 22 ألف شيكل، ويغادر دون أن يعود إلى قيسارية. أما باقي النواقص التي أشار إليها فقد تم تمويلها على حساب الدولة.

وتوثق وثيقة رسمية من مكتب رئيس الحكومة كيف صادق نائب المدير العام عزرا سيدوف والمسؤولين في المكتب على تمويل الترميمات التي سبق وأن أشار إليها المقاول قبل أن يتسلم نتنياهو منصبه، وبضمنها 42 ألف شكيل مقابل ألواح من الشايش، و6 آلاف شيكل للشبابيك، وأعمال أخرى بقيمة 4 آلاف شيكل، لتصل إلى 52 ألف شيكل.