الزهار: لن نسمح لأي كان أن يعتدي على غزة

أكد القيادي بحركة حماس، الدكتور محمود الزهار أن بندقية المقاومة الفلسطينية صنعت من أجل الدفاع عن الفلسطينيين، مشددًا أن حركته لن تسمح لأيٍّ كان أن يعتدي على قطاع غزة.

وقال الزهار خلال حفل تكريم 400 طالب ثانوي متفوق في مدرسة التقوى غرب غزة، اليوم الاثنين، إن رصاصات المقاومة موجهة صوب الاحتلال فقط.

وأوضح أن مشروع التفوق هو بداية مشروع المقاومة الذي بات أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى، مشدداً أن حركته لن تتنازل عن شبر واحد من فلسطين.

وذكر القيادي الزهار أن « كتائب القسام تفوقت على الاحتلال في حرب استمرت لـ 51 يومًا »، محذراً الاحتلال من مغبة الاعتداء على غزة في خضم حملة قادته الانتخابية.

وقال إن العالم سيتغير لصالح القضية الفلسطينية، والتاريخ لن يرحم أحدًا خذل الشعب الفلسطيني.