القطرية الإسرائيلية تقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من نابلس وجنين

قطعت شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين، الكهرباء عن اجزاء واسعة من محافظتي نابلس وجنين.

وقال رئيس مجلس ادارة كهرباء الشمال، ورئيس بلدية نابلس غسان الشكعة، إن القطرية الإسرائيلية فصلت التيار الكهربائي عن ١٨ مجلس بلدي وقروي في محافظتي نابلس وجنين بعد ظهر اليوم ضمن الاجراءات التحذيرية والتهديدات لدفع الديون المترتبة على شركة كهرباء الشمال.

واضاف أن القطرية ربما تتعمد فصل التيار الكهربائي بشكل يومي عن نابلس وجنين ولا يمكن تحديد ساعات الفصل.

وطالب الشكعة المواطنين بدفع الديون المترتبة عليهم لشركة كهرباء الشمال لتتمكن الأخيرة من دفع ما ترتب عليها من ديون.

وكانت القطرية الاسرائيلية قطعت بعد ظهر اليوم الكهرباء لساعة من الزمن، ما أدى إلى تعطيل العديد من المصانع والشركات، وإعاقة عملها في ساعات الذروة، كما علق مئات المواطنين في مصاعد البنايات في المحافظتين.