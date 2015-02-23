« مهجة القدس »: الاحتلال يعاقب أسرى حماس في ايشل

أكدت مؤسسة « مهجة القدس » للشهداء والأسرى اليوم الاثنين؛ أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية فرضت عقوبات بحق أسرى حماس في سجن ايشل؛ وذلك في إطار الإجراءات التعسفية التي تفرضها عليهم لمساندتهم أسرى حركة الجهاد في معركتهم ضد الإدارة القمعية.

وأفادت المؤسسة أن العقوبات شملت اغلاق قسم أسرى حماس أمس الأحد؛ وكذلك منعهم من زيارات الأهالي اليوم الاثنين ويوم الأربعاء القادم.

وأضافت مهجة القدس أن أسرى حماس مصرين على مساندة إخوانهم من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في مواجهة الإدارة القمعية.

وكان أسرى حركة الجهاد الإسلامي قد توجهوا بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لكل أسرى فصائل العمل الوطني والإسلامي؛ وفي مقدمتهم أسرى حركة حماس على دعمهم ومساندتهم لهم في المعركة.

يشار إلى أن حالة من التوتر والغليان تسود صفوف أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال؛ بعد استهدافهم من قبل الإدارة القمعية بعدد من الإجراءات التعسفية؛ ومنها نقل الأسير القائد زيد بسيسي عضو الهيئة القيادية لأسرى الجهاد من سجن ريمون إلى نفحة بشكل تعسفي؛ ودون الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون بعدم نقل أي من أعضاء الهيئة القيادية إلا بموجب تنسيق.