« المعلم » .. أبرز المرشحين لقيادة منتخب الفراعنة

اعلن محمود الشامى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ان « المعلم » حسن شحاته المدير الفنى للمقاولون العرب هو اقوى المرشحين لتولى تدريب المنتخب الوطنى بالفترة الحالية بعد فشل مفاوضات الاتحاد مع الفرنسى رينارد .

وقال الشامسي إن شحاتة دخل بقوة دائرة المرشحين وسيتم حسم القرار النهائي بخصوص المدير الفني الجديد للمنتخب الخميس المقبل.

يذكر ان شحاته تولى من قبل تدريب المنتخب ونجح فى الحصول على بطولة كاس الامم الافريقية لمدة ثلاثة مرات عام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و ٢٠١٠ كما قاد المنتخب ببطولة العالم للقارات ونجحت فى الفوز على منتخب ايطاليا بطل العالم وقتها بهدف نظيف