الاحتلال يحقق في نجاح تسلل شابين من الأردن بمنطقة حدود وادي عربة

قالت مصادر عبرية، صباح اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال « الإسرائيلي » يجري تحقيقاً في نجاح تسلل شابين من الأردن لفلسطين بمنطقة حدود وادي عربة.

ولم تذكر تلك المصادر، أي معلومات إضافية حول هوية الشابين ومصيرهم .

وأشار الموقع إلى أن جيش الاحتلال استطاع ملاحظة حالة تسلل إلى فلسطين من الجانب الأردني، حيث وصلت قوات الاحتلال للمنطقة مع وحدة قصاصي الأثر، الذين رصدوا تسلل شخصين من الجانب الأردني، ولاحقوا هذا الأثر الذي قادهم إلى الطريق بين بلدتي « غروفيت » ويوطفاتا« في النقب ، ودلت الآثار بأنهما استقلا سيارة كانت تنتظرهم في المكان ، واستطاعوا الهروب.

وأضاف الموقع أن الجيش فتح تحقيقاً في الحادث وستساهم عملية التسلل في تسريع مشروع نتنياهو ببناء جدار على طول الحدود الأردنية ، والذي يرى فيه نتنياهو والمستوى الأمني يحمي ويحافظ على أمن »إسرائيل« كما هو الحال مع الحدود مع مصر ، حيث تراجعت بشكل كبير عمليات التسلل من مصر لـ »إسرائيل" بعد بناء الجدار على طول الحدود .