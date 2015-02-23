الزعيم الروحي لحزب شاس يصف نشيد الاحتلال بأنه « غبي »

وصف الزعيم الروحي لحزب شاس، الحاخام شالوم كوهين، النشيد الوطني الإسرائيلي « هَتيكفا » بأنه « غبي »، وذلك خلال اجتماع للحزب في بلدة نتيفوت، بحسب تسجيل صوتي نشره موقع « واللا » الالكتروني.

وانتقد الحاخام كوهين إنشاد « هتيكفا » خلال مراسم تعيين الحاخام يتسحاق نيسيم حاخاما أكبر لإسرائيل، وأنه كان برفقة سلفه الحاخام عوفاديا يوسف، وقال إنه لدى إنشاد النشيد وقف الجميع لكن هو شخصيا رفض الوقوف.

وأضاف أنه سأل الحاخام يوسف عن سبب وقوفه خلال إنشاد « هتيكفا » فرد عليه قائلا إنه لم ينشد هذا النشيد وإنما تلا صلوات يهودية. وقال الحاخام كوهين إن الحاخام يوسف « لم يرغب بأن يؤثر هذا النشيد الغبي عليه ».

وعقب حزب شاس بالقول إن « لا أحد بإمكانه تعليم الحكيم كوهين الذي عاش كل حياته في القدس وبين أسوارها ما هي الصهيونية وما هي العلاقة مع أرض إسرائيل ».