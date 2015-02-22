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إصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء عملية طعن في القدس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 15:48 - 22 فبراير 2015
عملية طعن عملية طعن
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أصيب مستوطن "إسرائيلي" بجروح خطيرة مساء اليوم الأحد جراء عملية طعن وقعت في ميدان صفرا بالقدس المحتلة.

وذكر موقع يديعوت أحرينوت العبرية، بان مستوطن يبلغ من العمر 40 عاما أصيب بصورة خطيرة في عملية طعن بالقدس المحتلة، مشيراً إلى أن منفذ الهجوم هو فلسطيني.

وقال الموقع العبري: "إن منفذ العملية هو شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما ليس بحوزته تصريح عمل في "إسرائيل" وقد تم إلقاء القبض عليه بعد تنفيذ العملية.

وبين الموقع أن أحد ضباط الأمن الذين يحرسون رئيس بلدية القدس نير بركات هو من ألقى القبض عليه.

وقد وقعت بالفترة الماضية عشرات عمليات طعن الإسرائيليين بعضها أوقع قتلى وعدد كبير من الجرحى نتيجة سياسة الاحتلال العنصرية تجاه المقدسيين والمواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

 

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