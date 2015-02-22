بعد تقرير فلسطين اليوم" بلدية غزة تتخذ اجراءات تجاه أصحاب بسطات اليرموك

بعد تقرير نشرته "فلسطين اليوم" حول "من المسئول عن فشل سوق اليرموك الشعبي؟" أقدمت بلدية غزة اليوم الأحد بتحذير نهائي لتجار السوق بفتح بسطاتهم ووضع بضاعتهم وإلا سيتم سحبها نهاية الأسبوع وتسليمها لتجار آخرين.

وقامت البلدية وفقاً لمراسلنا باستدعاء أعضاء لجنة السوق وتسليمها كشوفات أسماء لأصحاب البسطات المغلقة وتنوي البلدية سحب بسطاتهم إن لم يقوموا بفتحها خلال الأسبوع الجاري.

وأشار مراسلنا إلى أن التحذير الجديد لبلدية غزة يعتبر النهائي والأخير لحسم نجاح السوق من عدمه وفقاً لما نقله عن بوستر معلق داخل السوق.

وخلال جولة ميدانية لمراسلنا فقد أكد أن التحذير النهائي للبلدية أجبر عشرات البسطات لفتح محلاتهم ووعد أصحابها بوضع بضاعتهم في القريب العاجل في محاولة منهم لإنجاح السوق بهدف (الاسترزاق) في ظل الأوضاع الصعبة التي يعشها الغزيون.

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