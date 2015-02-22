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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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النيابة بغزة تستأنف قرار حبس تاجر مخدرات 7 سنوات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:08 - 22 فبراير 2015
محكمة محكمة
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حصلت نيابة خانيونس الكلية، على حكم إدانة المتهم (خ.ش) بالحبس لمدة 7 سنوات مع النفاذ، ومصادرة المادة المضبوطة أمام محكمة بداية خانيونس، حيث أدين بتهمتي الجلب والتعاطي للمخدرات.

وأكد النائب العام بغزة، إسماعيل جبر، عزم النيابة استئناف الحكم الصادر، مبيناً أن جرم الاتجار بالمخدرات لا يتناسب مع العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة بحق المستأنف ضده لتحقيق الردع العام، وتنقية مجتمعنا من السموم الخطرة التي قد تعصف بالأمن والاستقرار المجتمعي.

وطالب المستشار جبر، القضاء إيقاع أقصى العقوبات بحق المدانين بجرائم المخدرات

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