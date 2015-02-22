برلين: سفير إسرائيل يدعو يهود أوروبا إلى الهجرة لإسرائيل

جدد السفير « الإسرائيلي » في ألمانيا، ياكوف حاداس هاندلسمان، دعوة الهجرة إلى « إسرائيل » لليهود المقيمين في أوروبا، وقال لصحيفة « تاغسشبيغل أم زونتاغ » الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (22 فبراير/شباط 2015) إن هناك حاليا « موجة من معاداة السامية » في أوروبا.

وأشار إلى أن الكثير من اليهود الذين يعيشون الآن في أوروبا غير مستقرين، ولديهم مخاوف ويشعرون بالتهديد، لاسيما في ظل الهجمات الأخيرة التي قام بها إسلاميون في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وتابع أنه لهذا السبب تدعو « إسرائيل » هؤلاء اليهود للهجرة إليها، موضحا: « من يشعر أنه مهدد، لديه إمكانية القدوم إلينا في أي وقت ».

يذكر أن دعوة رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتانياهو لليهود المقيمين في أوروبا بالهجرة إلى « إسرائيل » واجهت معارضة في الجاليات اليهودية؛ حيث رفض كبير حاخامات الدنمارك يائير ملكيور هذه الدعوة، وقال إن هدف الإرهابيين هو بث الخوف.

وتابع: « لن نسمح للإرهابيين لإجبارنا على تغيير حياتنا اليومية والعيش في خوف والهروب إلى أماكن أخرى ».

ومن جانبه أشار رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، إلى أنه ليس هناك أمن مطلق من الهجمات الإرهابية في « إسرائيل » أيضا، وقال إن تهديد المؤسسات اليهودية يعد « في آخر الأمر ظاهرة عالمية ».