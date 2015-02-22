رئيس الاتحاد الإفريقي ينفجر في وجه رئيس الأولمبية الجزائرية

انفجر الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، غضباً في وجه رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى براف، احتجاجاً على تصريحات الأخير التي أشارت إلى أن حياتو، قرر منح تنظيم دورة كأس أمم أفريقيا 2017 للغابون على حساب الجزائر.

وذكرت صحيفة « الوطن » الجزائرية الصادرة بالفرنسية اليوم الأحد، أن حياتو، رفض مصافحة براف، خلال مأدبة العشاء التي أقامها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على هامش مباراة كأس السوبر الافريقي بين وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري.

وأوضحت الصحيفة أن موقف حياتو من براف، خلق نوع من الاحتقان بين الحضور، وأن حياتو كان غاضباً جداً من براف بسبب تصريحاته الأخيرة حول قرار مزعوم بمنح الغابون تنظيم الدورة الحادية والثلاثين لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2017.

ولم يحضر براف المباراة التي تغلب فيها وفاق سطيف على الأهلي بركلات الترجيح 6-5، في كأس السوبر الأفريقي، بخلاف حياتو الذي تولى تسليم الكأس لقائد النادي الجزائري.