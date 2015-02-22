فدائي الشواطئ يستهل مشوار تصفيات كأس العالم بمواجهة أوزباكستان

أعلنت اللجنة المنظمة لتصفيات كأس العالم للكرة الشاطئية البرتغال 2015 عن تحديد مواعيد المباريات التي يستضيفها شاطئ كتارا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويفتتح المنتخب الفلسطيني منافسات المجموعة الثالثة بلقاء منتخب أوزبكستان يوم 23/3/2015, قبل أن يلتقي نظيره العراقي في اليوم التالي, ليختتم منافسات المجموعة بلقاء المنتخب الإماراتي في ثالث أيام التصفيات.

ويسعى المنتخب الوطني للاستفادة من مشاركته الأخيرة في تصفيات عام 2013 والتي حل فيها ثاني المجموعة خلف المنتخب الإماراتي, والسعي لتحقيق إنجاز جديد بحصد بطاقة الصعود للمرحلة المقبلة والتي ستتأهل منها ثلاثة منتخبات للبطولة في البرتغال.