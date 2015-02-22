عميل استغل المنخفض الجوي للبحث عن الصواريخ

قالت مصادر أمنية إن أجهزة أمن المقاومة اعتقلت مؤخراً عميل استغل المنخفض الجوي للبحث عن أعمال للمقاومة في أراضي قريبة من المنطقة التي يقطن فيها.

وأكد مصدر أمني لموقع « المجد الأمني » أن أجهزة أمن المقاومة ألقت القبض على العميل متلبساً أثناء بحثه في أراضي يعتقد أن بها مرابض صواريخ للمقاومة.

وأشار المصدر إلى أن العميل اعترف أن ضابط « الشاباك » طلب منه القيام بعملية مسح للمنطقة بحثاً عن تغييرات أرضية أو فتحات لمرابض صواريخ ربما تكون ظهرت نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة.

وبحسب المصدر فقد استغل العميل قلة الحركة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ مهمته، إلا أن أمن المقاومة لاحظه وتتبع أمره واكتشف ما يبحث عنه واعتقله على الفور.

وكانت المقاومة أعلنت قبل مدة اعتقال عميل متخصص في متابعة الأرضي الفارغة داخل مدينة غزة خلال الفترة الماضية.