ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

خطوات تصعيدية للأسرى في العاشر من آذار المقبل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:23 - 22 فبراير 2015
معتقل معتقل
مشاركة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه من المقرر أن يشرع كافة الأسرى في سجون الاحتلال بخطوات احتجاجية قد تصل إلى الشروع بإضراب عن الطعام، ابتداءً من العاشر من الشهر المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هناك إجماعا لدى كافة الأسرى في سجون الاحتلال على البدء بهذه الخطوات، تحت عنوان: تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، ووقف الإجراءات التعسفية والقمعية بحقهم.

وقالت إن مطالب المعتقلين تتركز حول مجموعة من القضايا، أبرزها: وقف العزل الانفرادي، وقف الاعتقال الإداري، تحسين العلاج الطبي، وقف العقوبات الجماعية والفردية، وقف سياسة التفتيشات والمداهمات والتنقلات.

وقال الأسرى في بيان وصل الهيئة 'إنهم أعطوا مصلحة السجون فرصة لاعادة النظر في إجراءاتها التعسفية بحقهم، وفي حال لم يتم الاستجابة لها، فانهم سيشرعون في خطوات واسعة، بعد أن وصل الوضع إلى حد لا يحتمل- حسب بيانهم'.

وأهابوا بالمؤسسات وبكافة القوى مساندتهم والوقوف إلى جانبهم أمام تردي الأوضاع التي يعيشونها، و'استهتار مصلحة السجون بحقوقهم الأساسية'.

متعلقات