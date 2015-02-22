خطوات تصعيدية للأسرى في العاشر من آذار المقبل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه من المقرر أن يشرع كافة الأسرى في سجون الاحتلال بخطوات احتجاجية قد تصل إلى الشروع بإضراب عن الطعام، ابتداءً من العاشر من الشهر المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هناك إجماعا لدى كافة الأسرى في سجون الاحتلال على البدء بهذه الخطوات، تحت عنوان: تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، ووقف الإجراءات التعسفية والقمعية بحقهم.

وقالت إن مطالب المعتقلين تتركز حول مجموعة من القضايا، أبرزها: وقف العزل الانفرادي، وقف الاعتقال الإداري، تحسين العلاج الطبي، وقف العقوبات الجماعية والفردية، وقف سياسة التفتيشات والمداهمات والتنقلات.

وقال الأسرى في بيان وصل الهيئة 'إنهم أعطوا مصلحة السجون فرصة لاعادة النظر في إجراءاتها التعسفية بحقهم، وفي حال لم يتم الاستجابة لها، فانهم سيشرعون في خطوات واسعة، بعد أن وصل الوضع إلى حد لا يحتمل- حسب بيانهم'.

وأهابوا بالمؤسسات وبكافة القوى مساندتهم والوقوف إلى جانبهم أمام تردي الأوضاع التي يعيشونها، و'استهتار مصلحة السجون بحقوقهم الأساسية'.