سلسلة تفجيرات في مصر تودي بحياة 4 اشخاص و اصابة آخرين

شهدت عدة محافظات مصرية، يومي الجمعة والسبت، سلسلة تفجيرات واعتداءات على مسؤولين ومصالح حكومية، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.



وأفادت مصادر إعلامية ورسمية مصرية، بانفجار سيارة ملغومة أعلى كوبري شرق بني سويف جنوب مصر، ممّا أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، لافتةً إلى أن مستقلي السيارة وعددهم ثلاثة كان بحوزتهم قنبلة وانفجرت، ممّا أسفر عن تفحم جثثهم.



وفي سياق متصل، أصيب رقيب شرطة في إدارة جهاز النجدة ببني سويف، أمس بجروح في الصدر والساعد، إثر إطلاق مجهولين النيران عليه بحي العبور، كما قُتل اليوم شرطي بشمال سيناء عقب دهسه من قبل سيارة مجهولة على الطريق الدائري جنوب العريش، فيما انفجرت عبوة بدائية الصنع أسفل سيارة ضابط في القوات الجوية بحي الزهور بمدينة الزقازيق، وفق المصادر.



وأضافت أن خبراء المفرقعات عثروا على عبوة ناسفة بجوار مساكن الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف، مساء الجمعة، كما أشعل مجهولون النار فى إحدى عربات القطار الواصل بين أسوان (جنوب مصر) إلى القاهرة (وسط)، بحسب مدير أمن بني سويف اللواء محمد أبو طالب الذي اتهم أعضاء بجماعة « الإخوان المسلمين » بالمسؤولية عن الحادث.



وفي السويس، أضرم مجهولون النيران في 3 سيارات داخل مجمع سكني تابع لشركة السويس لتصنيع البترول.



وقال مصدر أمني « إن المعاينة الأولية للسيارة التي انفجرت في بني سويف، كشفت عن أن أحد الضحايا كان يجلس بجوار السائق وحاول إلقاء قنبلة على سيارة شرطة تسير أمامهم، فانفجرت بيده »، وأسفر الانفجار عن مصرع حامل القنبلة والسائق.



من جانبها، نفت جماعة الإخوان علاقتها بتلك الانفجارات، متهمةً سلطات البلاد بشن حملة اعتقالات سياسية ضد أعضائها.