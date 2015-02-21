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فيديو | بيرنلي يعطل انتصارات تشيلسي بتعادل إيجابي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:28 - 21 فبراير 2015
تشيلسي تشيلسي
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سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي أمام بيرنلي (1-1) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي عبر برانيسلاف إيفانوفيتش في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل بيرنلي عن طريق بنجامين ميي في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة وصل رصيد « البلوز » إلى 60 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد بيرنلي 22 نقطة في المركز الثامن عشر, بفارق الأهداف خلف كوينز بارك رينجرز وأمام أستون فيلا..

وفي مباريات أخرى، فاز سوانزي سيتي على مانشستر يونايتد (2-1)، وبنفس النتيجة تخطى هال سيتي نظيره كوينز بارك رينجرز، وأرسنال منافسه كريستال بالاس، وستوك سيتي خصمه أستون فيلا، في حين تعادل سندرلاند مع وست بروميتش ألبيون (0-0).

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