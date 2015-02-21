بلدية غزة تُصرف (7) تجمعات لمياه الأمطار في المدينة

استمرت لجنة الطوارئ في البلدية في معالجة تداعيات المنخفض الجوي في كافة أحياء وشوارع المدينة .

وأضافت اللجنة أن الأعمال شملت تصريف ( 7) تجمعات لمياه الأمطار في منطقة تل الهوا، وحي الزيتون، ومنطقة اليرموك في حي الدرج، وصيانة نحو (40) من مصرف مياه الأمطار ومناهل الصرف الصحي .

كما شملت الأعمال تفقد وتنظيف كافة مصارف مياه الأمطار، وتسليك (50) إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة، وسحب مياه الأمطار من (3) منازل وإزالة مكرهتين صحيتين في شارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) وحي الشجاعية .

وفي السياق شرعت طواقم لجنة الطوارئ في البلدية بإزالة الأتربة المتراكمة بفعل المنخفض الجوي في شارع البحر غرب المدينة .

وقال مدير دائرة الطرق في البلدية م . منذر الغزالي إن الأعمال شملت إزالة نحو (220) متر مكعب من الأتربة من المنطقة الممتدة من النادي البحري شمالا وحتى مسجد خليل الوزير جنوبا في شارع البحر .

وأضاف أن الأتربة تراكمت بفعل الرياح والأمطار التي هطلت على المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية .

وبين أن الهدف من إزالة الأتربة هو تنظيف الطريق ومنع وقوع حوادث سير للسيارات المارة على الطريق ، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من إزالة كافة الأتربة من الشارع بحد أقصى يوم غدا الأحد .