جوارديولا يكشف سبب تعاقده مع ألونسو

توقع جوزيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عدم تحديد بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم مبكرا على الرغم من فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب ملاحقيه فولفسبورج.

وقال جوارديولا اليوم الجمعة وقبل مباراة فريقه مع بادربورن غدا السبت :« سنقاتل مع فولفسبورج حتى النهاية ».

ويمتلك بايرن ميونيخ ميزة ثماني نقاط تبعده عن فولفسبورج صاحب المركز الثاني والذي يستضيف فريق هيرتا برلين ،الذي يصارع الهبوط، يوم الأحد المقبل.

وفاز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الموسم الماضي ،في وقت قياسي، في آذار/مارس وقبل سبع مباريات من نهاية الدوري الألماني.

ولكن جوارديولا قال أنه لن تقام أي احتفالات مبكرة هذا الموسم بالرغم من الفارق المريح بين باير ميونيخ ،الذي يمتلك 52 نقطة، وبين فولفسبورج صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وكان بايرن ميونيخ يمتلك 59 نقطة ويبعد عن أقرب ملاحقيه ،باير ليفركوزن، بـ 16 نقطة في نفس المرحلة خلال العام الماضي.

وفاز فولفسبورج على بايرن ميونيخ 4/1 في افتتاحية مباريات الفريقين بعد انتهاء الراحة الشتوية وتعادل في مباراة وفاز في مباراتين منذ هذا الفوز ليبتعد عن صاحب المركز الثالث بوروسيا مونشنجلادباخ بفارق ثماني نقاط.

وفاز فريق فولفسبورج ،الذي يدربه ديتر هيكينج ، بثنائية نظيفة على سبورتنج لشبونة البرتغالي ،أمس الخميس، في الدوري الأوروبي.

وفي المقابل عاد بايرن ميونيخ من أوكرانيا متعادلا مع فريق شاختار دونيتسك خلال المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا :« اللعب مع بادربورن بعد دوري الأبطال ليس أمرا سهلا ».

ويمتلك جوارديولا ميزة إختيار اللاعبين وامام شاختار احتفظ بالثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي دانتي على مقاعد البدلاء.

وأجاب جوارديولا عن سؤال حول سياسة الدور التي يتبعها ،قائلا:« مقتنع للغاية بإمكانيات ليفاندوفسكي لكنني امتلك خمسة مهاجمين مميزين للغاية لأختار من بينهم ».

وأشار :« لو لم يلعب ماريو جوتزه ،الذي بدأ مباراة شاختار، المباراة فهذا يعني أنني على خلاف معه ولو لم يلعب توماس مولر ،الذي لعب مباراة شاختار أيضا، مباراة شاختار فسيقولون أنني أيضا على خلاف معه ».

وأضاف أن هذا الكلام سوف ينطبق على الثنائي أرين روبن وفرانك ريبيري أيضا.

ودافع جوارديولا عن تشابي ألونسو /33 عاما/ بعد طرده في المباراة وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة ووجهت له أسئلة عن مدى إمكانية أن يلعب ألونسو جيدا مع زميله بالفريق باستيان شفاينشتيجر في مركز خط الوسط المدافع.

وقال جوارديولا :« أن التعاقد مع ألونسو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة لم يكن بدافع تدعيم خط الوسط المدافع لكنه كان من أجل السيطرة على الكرة ».

في الوقت نفسه، يأمل جوارديولا في عودة تياجو ألكانتارا لتدريبات الفريق بعدما تغيب عن الفريق لما يقرب من عام كامل بسبب إصابته في أربطة الركبة.

وأصيب ألكانتارا لاعب المنتخب الأسباني /23 عاما/ بتمزق في أربطة الركبة في آذار/مارس الماضي ثم أصيب بتمزق في نفس الركبة بعد عودته الأولية للتدريبات في تشرين أول/أكتوبر.