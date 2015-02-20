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مواجهات وإصابات بين الشبان والاحتلال شمال رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:19 - 20 فبراير 2015
مواجهات مواجهات
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أصيب ظهر اليوم شابين برصاص الاحتلال الصهيوني بالقرب من مخيم الجلزون الواقع إلى الشمال من مدينة رام الله.

وكانت مواجهات اندلعت عقب صلاه جمعة اليوم بين الشبان من المخيم وجنود الاحتلال بالقرب من مستوطنة بيت أيل المقامة على أراضي المواطنين هناك.

وخلال المواجهات أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي المغلف بالرصاص و الرصاص الحي باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم، اثنين منهم بالرصاص الحي.

وأحتجز الجنود الشبان المصابين ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لعلاجهم، فيما سجلت العشرات من حالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

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