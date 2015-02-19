مجموعة الاتصالات تفتتح مختبرات حاسوب في قطاع غزة والخليل

افتتحت مجموعة الاتصالات مختبران حاسوب للصم في جمعية المستقبل للصم الكبار، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية– مركز الصم في قطاع غزة، بالإضافة إلى افتتاح مختبر حاسوب للصم في جمعية الأمل لأطفال الصم، ومختبر في مدرسة بنات خرسا في محافظة الخليل.

وشكر مدير جمعية الأمل لأطفال الصم راشد عابدين مجموعة الاتصالات على مساهمتها المجتمعية، وعلى المنحة المقدمة لهم، والتي تتمثل بمختبر الحاسوب والذي سيقوم بتطوير الخدمات المقدمة لفئة الصم، وعبرعن سعادته بالمساهمة في إدماج شريحة الصم المجتمع الفلسطيني.

بدوره أشاد عميد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الدكتور رفعت رستم بالمبادرات المميزة التي تقدمها مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي من شأنها خدمة أبناء مجتمعنا للوصول إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز مكانة الصم ودمجهم بالمجتمع لأنهم بمثابة حجر الزاوية لنجاح عمليات التأهيل.

وأشارت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية أن المبادرة خُصصت في العامين المنصرمين لصالح الجمعيات والمؤسسات التعليمية التي تُعنى بالصم وبالمكفوفين، حيث تم تزويدهم بمختبرات حاسوب وطابعات خاصة بالمكفوفين، بالإضافة إلى تزويدهم بخدمة الانترنت مجانا بسرعات عالية لمدة عام مما يساعدهم على تعزيز الاستقلالية والاعتماد على الذات، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى المساهمة بنشر ثقافة الانترنت والحوسبة في المجتمع الفلسطيني.

يُذكر أنّ منحة مجموعة الاتصالات للتكنولوجيا التي تقدمها مؤسسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية المجتمعية تستهدف بشكل أساسي كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لاسيما تلك المتواجدة في المناطق النائية والريفية، والتي تُقدّم خدمات لشرائح النساء والشباب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات التي تتبنى مبادئ العمل التطوعي في فلسطين، ويتم بشكل سنوي تحديد فئة مستهدفة من المجتمع المدني من خلال دراسة الاحتياجات، بحيث تم استهداف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال العامين المنصرمين لفئة الصم و المكفوفين.