« إسرائيل » تنشر تفاصيل خطة المتروك لتنفيذ عملية طعن جنود صهاينة

قدمت ما تسمى النيابة « الإسرائيلية » لائحة اتهام ضد الشاب الفلسطيني حمزة المتروك من سكان طولكرم بالضفة المحتلة والذي يبلغ من العمر 23 عاماً، منفذ عملية الطعن في الحافلة رقم 40 في « تل أبيب » الشهر الماضي.

ووفقاً للائحة الاتهام، فبعد انتهاء الحرب على غزة في أغسطس الماضي قرر المتروك تنفيذ عملية داخل « إسرائيل »، بهدف قتل أكبر عدد من « الإسرائيليين » وأنه سيقتل خلال تنفيذ العملية ويحظى بصفة شهيد، فقد طالب المتروك من والده مبلغ وقدره 300 شيكل من أجل استخراج شهادة أنه كهربائي وبواسطة بطاقة ائتمان والده سحب 300 شيكل، ومن ثم طلب من ابن عمه أن يساعده في الحصول على رقم هاتف لشخص يمكن أن يهربه لداخل « إسرائيل ».

وعند حصوله على رقم الهاتف اتصل بالشخص الذي طلب منه 200 شيكل لنقله لداخل « إسرائيل » وكان قبل قد اشترى سكيناً من إحدى محلات طولكرم ومفك.

وقد نقل السائق حمزة إلى « تل أبيب » ووصل الساعة السابعة صباحاً لمحطة الحافلات في شارع الجليل في « تل أبيب » وعند وصول الحافلة رقم 40 التابعة لشركة دان صعد فيها ودفع 50 شيكل وجلس قرب السائق.

وبعد تحرك السائق انتظر حمزة السائق حتى يزيد من سرعة الحافلة بهدف إلحاق أكبر أذى واصطدام الحافلة بعدة سيارات أخرى ومن ثم نهض حمزة وأشهر سكينه وطعن أول شخص سائق الحافلة عدة طعنات في صدره بهدف قتله وواصل حمزة طعن الركاب ولا زالت الحافلة تمشي بهدف قتل أكبر عدد من ركابها.