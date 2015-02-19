« مهجة القدس »: تأجيل محاكمة الأسير المجاهد بلال دياب

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الخميس؛ أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أجلت محاكمة الأسير المجاهد بلال نبيل سعيد دياب (30 عاماً)؛ إلى يوم الأربعاء الموافق 1/03/2015م.

وأفادت المؤسسة أن هذا التأجيل يعد السادس في ملف الأسير بلال دياب؛ والذي كان معتقل على ذمة الاعتقال الإداري قبل أن يتم تحويل ملفه إلى قضية.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد قامت باعتقال الأسير دياب بتاريخ 19/07/2015، أثناء الحرب على غزة حيث استغلت سلطات الاحتلال الصهيوني أحداث الحرب لاعتقال عدد كبير من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي؛ لا سيما الأسرى المحررين الذين سجلوا أسمائهم في معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية.

وكان الأسير دياب قد تعرض لاعتداء وحشي من قبل السجانين الصهاينة الذين اعتدوا عليه بالضرب المبرح أثناء محاكمته السابقة بتاريخ 24/01/2015م؛ حيث خلف الاعتداء عليه آلام حادة مازال يعاني منها حتى الآن.

جدير بالذكر أن الأسير بلال دياب ولد بتاريخ 04/02/1985م؛ وهو أعزب من قرية كفر راعي قضاء جنين؛ وأمضى في سجون الاحتلال الصهيوني ما يقارب عشر سنوات في عدة اعتقالات سابقة؛ ويعد أحد أبرز الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية؛ فقد استمر في اضراب مفتوح عن الطعام لمدة 77 يوما إلى جانب الأسير المجاهد ثائر حلاحلة رفضا لسياسة الاعتقال الإداري؛ ولم يعلقا اضرابهما المفتوح عن الطعام إلا بعد اتفاق مع مخابرات الاحتلال بعد تجديد اعتقالهما الإداري؛ ويقبع حاليا في سجن جلبوع.