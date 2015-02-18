« 87 لاعبا » حصيلة الإنتقالات الشتوية في الدرجتين الممتازة والأولى

أسفرت فترة الانتقالات الشتوية في غزة عن تسجيل 87 لاعبا في كشوفات أندية الدرجتين الممتازة والأولى، حسب ما أكده الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

وقال فائق البسوس أمين سر لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الفلسطيني اليوم، أن لجنته قامت بقيد87 لاعبا في كشوفات الأندية طيل فترة الانتقالات.

وأكد البسوس إن أندية الممتازة ضمّت 37 لاعبا لصفوفها, في حين كان ضمت أندية الدرجة الأولى 50 لاعبا.

وأضاف بأن خدمات البريج كان أكثر أندية الممتازة تعاقدا برصيد 8 لاعبين, وعلى صعيد الدرجة الأولى كان خدمات المغازي الأكثر تعاقد برصيد 11 لاعبا.

علما فترة الانتقالات بدأت يوم الاثنين الموافق 9-2، وانتهت مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-2.

يشار إلى أن أندية الدرجتين الممتازة والأولى تستعدان لانطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري, ودور الـ32 من كأس غزة « الشهيد عاهد زقوت ».