« فيس بوك » يغلق صفحة وكالة شهاب

أغلق موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، الصفحة الرسمية لوكالة 'شهاب' الإخبارية في غزة، ويرجّح أن يكون الموقع قد أغلق الصفحة لسبب توجّهاتها السياسية.

ويرجّح أن السبب وراء هذا الإغلاق للصفحة الوكالة التي تملك أكثر من مليون متابع على صفحتها، يعود لمنشوراتها التي توثّق من خلالها جرائم الاحتلال في غزة، وخاصة خلال وما بعد الحرب الاخيرة، بالإضافة إلى دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وتعد وكالة 'شهاب' مقرّبة من حركة حماس، ممّا يرجّح أكثر أن يكون الاحتلال وراء إغلاقها أو الدفع باتجاه الإغلاق.

وتملك الوكالة صفحة إضافية لها تقوم بالنشر عليها في هذه الأثناء.