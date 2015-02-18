شركة ترست ترعى المربع الذهبي ونهائي كأس الناشئين لكرة السلة

أعلن يونس أبو مرشود المدير الإقليمي لشركة ترست للتأمين عن رعاية الشركة لمباريات المربع الذهبي من كأس المحافظات الجنوبية ونهائي بطولة الناشئين لكرة السلة.



وقال أبو مرشود إن الشركة ممثلة بالسيد أنور الشنطي المدير العام وافقت على الرعاية في إطار مسؤولياتها تجاه قطاعات الشعب الفلسطيني لا سيما قطاع الشباب والرياضة.



وأكد أبو مرشود أن الشركة دعمت اتحاد السلة بالساعات الرقمية الحديثة كأول مرة يتم استخدامها في ملاعبنا الغزية، بالإضافة إلى الزي الرسمي للحكام.

وأشاد أبو مرشود بجهود اتحاد اللعبة في إطلاق المسابقات الرياضية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها.



وجدد أبو مرشود وقوف شركة ترتست بدعم اللعبة استكمالاً للرسالة الوطنية التي تحملها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني باعتبارها أحد أكبر الشركات الفلسطينية.



بدوره ثمن خليل أبو شمالة أمين سر اتحاد اللعبة ومسؤول العلاقات العامة في الاتحاد المركزي الدور المميز الذي تقوم به شركة ترست بدعم نشاطات وفعاليات اتحاد اللعبة.



وقال أبو شمالة إن ما قدمته الشركة ساهم بشكل كبير في مواصلة بطولات الاتحاد، مقدماً شكره لمدير عام الشركة أنور الشنطي، والمدير الإقليمي بغزة يونس أبو مرشود، ومدير العلاقات العامة مصطفي سلامة.

وأكد أبو شمالة أن اتحاد اللعبة سيواصل تنفيذ أجندته الرياضية رغم الظروف الصعبة التي يعانى منها، مجدداً حرص مجلس إدارة الاتحاد على تطوير كرة السلة في فلسطين.

وشكر أبو شمالة أندية الجمعية العمومية على اهتمامها الشديد بأهمية استمرار النشاط الرياضي في محافظات غزة.