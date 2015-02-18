توزيع 500 خيمة وطرود عينية على الأسر المتضررة بغزة

قامت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية بالتعاون مع مؤسسة أكتد الفرنسية ومؤسسة التعاون الايطالي بتوزيع خيام و طرود عينية على الأسر التي هدمت بيوتها بشكل كامل او جزئي بليغ جراء الحرب الاخيرة على قطاع غزة ،وتأتى هذه المبادرة كجزء من مشروع « خيام للإيواء » الممول من التعاون الايطالي ومنظمة SHELTER BOX البريطانية.

ويستهدف هذا المشروع 500 عائلة متضررة من سكان المناطق الحدودية فى قطاع غزة هدمت بيوتهم كليا جراء الحرب الاخيرة على القطاع ،حيث شمل التوزيع 500 خيمة وطرد عيني يشمل على« اغطية وغاز صغير وأدوات مطبخ » .

وتم استهداف أكبر المناطق التى دمرت خلال الحرب ويشمل منطقة (جحر الديك، والمغراقة ) فى وسط القطاع ,ومنطقة (خزاعة، الزنة ،عبسان )فى شرق القطاع، وذلك بهدف توفير المأوى الملائم للعائلات المتضررة وحمايتها من السكن في العراء في هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الشعب الفلسطينى .