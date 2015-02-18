محاكم الاحتلال تمدد اعتقال 40 أسيرا

مددت محاكم الاحتلال اعتقال 40 أسيرا، بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.

وأوضح بيان صحفي صدر عن نادي الأسير اليوم الأربعاء، أن هذه المحاكم فرضت غرامات وكفالات مالية وصلت إلى 14800 شيقل على تسعة أسرى.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال في 'الجلمة' مدّدت اعتقال كل من الأسرى: سمير عباس، وسمير طوباسي، وأشرف طحاينة، وحمزة ردايدة، وعلي عصفور، وأحمد دمرة، ومصطفى جيتاوي، وحمادة سمهود، ومحسن متروك، ومحمد ذياب، ووضاح ذياب، وأحمد زكارنة، وضياء بني عودة، ووسام أبو حجلة، ومنتصر زغل، وغسان ولد علي، وأحمد خريوش، وسلام أبو حجلة، وصقر عتيق، ومحمود أبو عيسى، وعمر نصر الله.

فيما مدّدت محكمة الاحتلال في 'عوفر' اعتقال كل من الأسرى: أشرف سعد، وعبد الحافظ زين، وأحمد يعقوب، ورمضان عودة، وأمين هريش، ومقداد هندي.

أما محكمة الاحتلال في 'بيتح تكفا'، فقد مددت اعتقال كل من الأسرى: إبراهيم شواهنة، وبهاء الدين صوان، ومحمد مسلم، وجاد الله عطايا، ومحمد عطايا.

وفي محكمة الاحتلال في 'سالم'، مُدد اعتقال كل من الأسرى: لؤي صوافطة، ومعاذ سويدان، ويزن حميدي، وسمير حميدي، ومروان صدقي، وفي 'المسكوبية' مدد الاحتلال اعتقال كل من الأسرى: بلال ارحيمية، وخليل حماد، وسامح شوشة.

من جانب آخر، فرضت محاكم الاحتلال غرامات وكفالات مالية على أسرى آخرين وصلت إلى 14800 شيقل، وهم: عيسى عيايدة (1000 شيقل)، ومصطفى قنديل (1000 شيقل)، وعبد القادر دودة (2500)،ومحمد دار حامد (2000 شيقل)، وهاشم فنون (2000 شيقل)، وعامر سنيف (1300 شيقل)، ونسيم حداد (3000 شيقل)، وعمر فوزي (1000 شيقل)، وأحمد عبد الرحمن (1000 شيقل).