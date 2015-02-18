متطرفون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يوقف عدداً من طلبة العلم

شرعت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، باقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة.

وتتولى عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال توفير الحماية والحراسة للمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية في أرجاء المسجد.

وقال شاهد عيان، ان شرطة الاحتلال اعتدت على سيدة قرب مصطبة صبرا وشاتيلا بالدفع لتأمين وفتح الطريق أمام المستوطنين في المنطقة.

ورغم أحوال الطقس شديدة البرودة المُصاحبة للأمطار، إلا أن المسجد يشهد تواجداً ملحوظاً من المُصلين وطلبة حلقات العلم، في حين تواصل شرطة الاحتلال احتجاز بطاقات النساء والشبان خلال دخولهم الى المسجد.

من جهة ثانية، نقل مراسلنا عن شهود عيان قوله، أن قوات الاحتلال المنتشرة في القدس القديمة أوقفت عشرات الطلاب والطالبات من الأطفال ودققت بشهادات ميلادهم وفتشت حقائبهم المدرسية، ولم تتوقف هذه الاجراءات الا بعد تجمهر عدد كبير من المواطنين واعتراضهم على هذه الاستفزازات.