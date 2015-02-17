المنتخب السعودي يعين مدرباً مؤقتاً

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المدرب الوطني فيصل البدين لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الروماني اولاريو كوزمين الذي قاد الفريق خلال كأس آسيا الأخيرة.

وذكر الاتحاد السعودي لكره القدم في بيان له اليوم: « تم تعيين المدرب السعودي فيصل البدين على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول بشكل مؤقت، وذلك حتى يتم التعاقد مع جهاز فني أجنبي في الفترة المقبلة ».

ولعب فيصل البدين سابقا في نادي الاتفاق، وسبق له أن تولى مهمة التدريب في ناديه السابق، كما عمل مدربا للمنتخب السعودي للشباب خلال الفترة الماضية.

وكان الأخضر السعودي قد خيب آمال محبيه في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في أستراليا بخروجه من الدور الأول.