ريال مدريد يواجه أزمة أمام شالكة

ذكرت صحيفة « آس » الإسبانية أن ريال مدريد سيعاني من سوء عشب أرضية ملعب « فيلتينس أرينا » حينما سيواجه مساء الأربعاء نظيره شالكة الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن أرضية ميدان « فيلتينس أرينا » سيئة للغاية على الرغم من أن النادي الألماني حاول في الأيام الأخيرة العناية بعشب أرضية ميدانه، وعلى ما يبدو فإن رجال كارلو أنشيلوتي سيعانون من سوء أرضية ملعب شالكة.

وتشير « آس » إلى أن أرضية ميدان « فيلتينس أرينا » يتم نقلها خارج الملعب بفضل ممرات متطورة، ولدى النادي الألماني مركز تدريبات خارج الملعب وهناك يتم نقل العشب، ويقوم شالكة بذلك من أجل استغلال أشعة الشمس إذ أن النادي الألماني يفضل إغلاق ملعبه.

وتضيف « آس » في نفس الوقت أن إدخال وإخراج عشب ملعب « فيلتينس أرينا » يكلف النادي الألماني في كل مرة حوالي 12 ألف يورو ويستغرق وقتا يصل إلى 12 ساعة، ولهذا فإن العشب يظل خارج الملعب ويعاني من الثلوج.

ويتيح هذا النظام لشالكة بتحقيق أرباح، إذ يقوم النادي الألماني بتأجير ملعبه لأحداث أخرى، حيث أجّر ملعبه الشهر الماضي لإقامة بطولة في رياضة « البياتلون ».